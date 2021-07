Castello Vicchiomaggio, Docg Chianti Classico Gran Selezione Le Bolle 2016

Il Castello di Vicchiomaggio, di proprietà della famiglia anglo-italiana Matta dal 1964, sterzò decisamente verso la produzione viticola di qualità nel 1982, ed oggi le etichette dell’azienda con sede a Greve in Chianti - 38 ettari a vigneto per una produzione complessiva di 300.000 bottiglie - occupano saldamente una posizione non secondaria nel panorama produttivo della denominazione del Chianti Classico, presidiandone parte dell’areale che si estende nella sottozona di Greve, nel cuore del versante fiorentino del Gallo Nero. I vini mostrano un’esecuzione impeccabile, sono caratterizzati da uno stile moderno, ma mai sopra le righe, affinandosi, a seconda delle tipologie, sia in legno grande che in barrique, ed esprimono una confortante continuità qualitativa, all’insegna dell’equilibrio e senza dimenticare i richiami al territorio d’origine. L'azienda produce anche le etichette Villa Vallemaggiore ottenute in Maremma. Il Chianti Classico Gran Selezione Le Bolle 2016, maturato in barrique per 26 mesi, possiede naso ampio e intenso dove i profumi dominanti sono quelli della ciliegia e dei frutti rossi maturi in genere, con tocchi di viola e cenni affumicati e speziati a chiudere il cerchio. In bocca, il vino ha morbidezza, densità e robustezza, declinate da tannini pieni e serrati, accompagnati da verve acida vivace, che ne allunga il sorso fino ad un finale persistente ancora su toni fruttati.

