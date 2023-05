Castelvecchi, Docg Chianti Classico Gran Selezione Madonnino della Pieve 2016

La “Premiata Fattoria di Castelvecchi”, che nel suo nome rimanda all’impresa già in attività agli inizi del secolo scorso ad opera del Marchese Gutierrez de la Solana, è la dependance toscana di Carlo e Roberto Paladin, a capo anche dell’azienda veneta omonima, della friulana Bosco del Merlo e della franciacortina Castello Bonomi. Siamo nella parte nord della sottozona di Radda in Chianti con i vigneti di proprietà divisi negli appezzamenti “Maggio”, “Poggione”, “Madonnino”, “Giardino” e “Ciliegio”, che crescono ad una altezza anche superiore ai 500 metri sul livello del mare - come nel caso del vigneto “Colle Petroso” -, per un totale di 15 ettari e una produzione media sulle 100.000 bottiglie. Lo stile dei vini si caratterizza per un approccio tendenzialmente moderno con una ricerca della piena maturità del frutto, intense estrazioni e buon sostegno del rovere, che resta sempre in primo piano. Il tutto realizzato con tecnica consapevole e sopraffina. Il Chianti Classico Madonnino della Pieve Gran Selezione 2016, maturato per 24 mesi incrociando legni grandi e barrique, possiede profumi di frutti rossi scuri, fiori appassiti, terra, sottobosco, e richiami tostati ed affumicati, provenienti dal rovere di affinamento. In bocca, il sorso è dolce e pieno, dominato da una struttura tannica serrata e continua, terminando in un finale intenso ancora su toni affumicati e di fiori appassiti.

