Castelvecchi, Docg Chianti Classico Gran Selezione Madonnino della Pieve 2017

È un vino ormai consolidato il Chianti Classico Gran Selezione Madonnino della Pieve di Castelvecchi, appena uscita con l’annata 2017 che rappresenta la sesta vendemmia - le altre sono state il 2010 in cui la gran Selezione è stato aggiunto nel disciplinare di produzione e poi 2012, 2013, 2015, 2016 - che ha permesso di produrre questo Sangiovese in purezza da un singolo cru. Madonnino della Pieve è prodotto solo nelle annate migliori da uve coltivate in un unico vigneto, chiamato Madonnino, che si estende di fronte alla Pieve di Santa Maria Novella. Una vigna già presente nel primo catasto del Chianti. I vigneti sono situati a 530 metri sul livello del mare con suoli in galestro e arenaria. Le diverse porzioni vengono vinificate separatamente per esaltare al massimo le potenzialità di ognuna; la macerazione si protrae per 40 giorni. Il Madonnino della Pieve affina per 42 mesi, di cui 24 in barrique di rovere francese giovane più 18 in botte grande. L’evoluzione prosegue per altri dieci mesi in bottiglia fino al raggiungimento della maturità ottimale. Freschezza e purezza caratterizzano questo vino dal colore rosso profondo, con preziose sfumature granata. Il profumo è complesso, con note fruttate che evolvono in un interessante bouquet di spezie, dalla vaniglia al pepe. Un vino espressivo, di ampia struttura, complesso e intrigante, dimostra un fantastico equilibrio, con un finale lungo e appagante.

