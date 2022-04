Caterina Zardini, Docg Amarone della Valpolicella Classico Riserva 2016

Il gruppo Campagnola è composto da 5 tenute: 3 venete - Massoj e Caterina Zardini in Valpolicella, Roccolo del Lago sul Lago di Garda - Arnaces in Friuli Venezia Giulia in provincia di Udine e Podere Frontino in provincia di Chieti, in Abruzzo. Tutto ha origine però a Marano, nella Valpolicella Classica, quando oltre cent'anni fa Carlo Campagnola investe nella produzione di vino, supportato e poi sostituito dalla moglie Caterina Zardini. Si sono susseguite diverse generazioni da allora, ma l'azienda è sempre rimasta in mano alla famiglia Campagnola. La tenuta che prende il nome dalla capostipite è rimasta un fulcro importante del gruppo, per la caparbietà che quella donna dimostrò di avere, una volta rimasta vedova con 10 figli. La tenacia con cui portò avanti gli obiettivi del marito la portarono a conquistare la medaglia per il miglior “Vino Recioto” nel 1907 alla Mostra Campionaria Vini di Verona. Oggi la l'azienda conta su 36 ettari in piena collina di Marano a gestione biologica, da cui nascono un Valpolicella Classico Superiore e un Amarone Classico Riserva. Quest'ultimo matura in barriques nuove di media tostatura, che sottolineano il carattere speziato di questa Riserva 2016, scura nei profumi e al gusto: amarena sotto spirito, arancia sanguinella, alloro, muschio e resina si diffondono in un sorso molto caldo e aderente, colmo di struttura sapida e pepata, che cede alla dolcezza in chiusura.

(ns)

