Cecchetto, Spumante Pas Dosé Rosato di Raboso Rosa Bruna 2013

Rosa Bruna è un Metodo Classico Pas Dosé inaspettato, perché prodotto da uve Raboso del Piave e sboccato dopo quasi dieci anni sui lieviti. È soltanto una delle declinazioni, forse la più originale, del vitigno autoctono a bacca rossa per eccellenza della provincia di Treviso, nate dall’ingegno di Giorgio Cecchetto. Il fondatore dell’omonima Azienda Agricola di Vazzola (provincia di Treviso) - purtroppo scomparso nel settembre del 2023 - con la sua dedizione è riuscito negli anni a dare al Raboso del Piave il pregio e la considerazione che merita. In questo caso è evidente il ruolo del produttore quale elemento del terroir che esprime il vino, non solo nel bicchiere, ma anche nelle scelte: Giorgio Cecchetto, enologo e imprenditore ha sempre messo al centro territorio e persone ed è stato precursore di una viticoltura sostenibile a livello ambientale, sociale ed economico. Rosa Bruna, etichetta dedicata alla madre di Giorgio, nasce nel 2008 per valorizzare l’acidità di base del Raboso del Piave, vitigno dalla maturazione tardiva e talvolta imperfetta. Dalle uve vinificate in bianco, dopo 12 ore di macerazione a freddo, deriva un calice rosa che la prolungata sosta sui lieviti tinge di riflessi ramati. Al naso sui sentori di crosta di pane e di biscotto colpisce la fragolina di bosco matura che prevale su tutti gli altri frutti rossi. La fragolina torna al sorso sapido e sostenuto da una bella chiusura acida.

(Clementina Palese)

