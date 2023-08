Cecchi, Docg Chianti Classico Riserva di Famiglia Riserva 2019

Il Chianti Classico Riserva di Famiglia Riserva 2019, maturato per 12 mesi in barrique e tonneau, profuma di frutti rossi maturi, erbe aromatiche, spezie e sottobosco, con tocchi affumicati e tostati. In bocca il sorso è denso ma ben distribuito, sviluppandosi tendenzialmente sapido e terminando con un finale croccante e dai rimandi fruttati. Fondata nel 1893 da Luigi Cecchi, la Casa Vinicola omonima rappresenta oggi uno dei marchi di riferimento dell’enologia toscana e nazionale, esportando i propri prodotti ai quattro angoli del globo. Nel 1961 l’azienda acquista a Castellina in Chianti Villa Cerna - 80 ettari a vigneto, da cui provengono anche le uve del Chianti Classico Riserva di Famiglia - e, sul finire degli anni Ottanta del secolo scorso, parte il progetto aziendale “fattorie”, diventando il focus prioritario dell’impresa. Nel 1989 c’è infatti l’acquisto del Castello di Montauto a San Gimignano, a cui si aggiunge, nel 1996, quello della tenuta Val delle Rose in Maremma. Nel 2000 arriva l’acquisizione della Tenuta Alzatura a Montefalco e, nel 2015, quella di Villa Rosa, ancora nell’areale della Unità Geografica Aggiuntiva chiantigiana di Castellina in Chianti. Un percorso enoico che attualmente è ancora il fiore all’occhiello della cantina imbottigliatrice, da cui esce una produzione complessiva di 8.500.000 bottiglie, condotta oggi dai figli di Luigi, Andrea e Cesare Cecchi.

(fp)

