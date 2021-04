Cecchi, Docg Chianti Classico Storia di Famiglia 2019

Il Chianti Classico Storia di Famiglia, prodotto in numeri certamente non confidenziali, siamo intorno al milione di bottiglie, rappresenta, anche in virtù di questo dato, un solido approdo per chi voglia provare un’interpretazione del Gallo Nero ben leggibile e di buona coerenza, in linea con il meglio della denominazione. La versione 2019, figlia di un’annata che si preannuncia ottima a queste latitudini, offre un bagaglio aromatico tendenzialmente classico con il frutto rosso in primo piano, accompagnato da tocchi di erbe aromatiche e qualche lieve speziatura. In bocca, il vino offre un sorso agile e succoso, dalla beva immediatamente piacevole, condotta da una fragranza acida ben espressa e da tannini saporiti e vivaci. Il marchio Cecchi è una delle realtà più importanti nella denominazione del Chianti Classico (dove spiccano le tenute di proprietà di Villa Cerna e Villa Rosa) e non solo. Possiede cantine anche a San Gimignano (Castello Montauto), nonché in Umbria, a Montefalco (Tenuta Alzatura) e in Maremma con Val delle Rose. Con l’accelerazione qualitativa impressa alle sue etichette, specie quelle di territorio, l’azienda con sede a Castellina in Chianti, 385 ettari a vigneto, per una produzione complessiva di 8.500.000 bottiglie, ha ormai compiuto un salto di qualità irreversibile, che l’ha vista protagonista di un processo di affiancamento alla storica attività di imbottigliatore.

