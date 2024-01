Celli, Doc Romagna Sangiovese Bertinoro Bron & Ruseval Riserva 2019

L’azienda Celli è nata a Bertinoro nel 1963 per mano delle famiglia Sirri e Casadei, soprannominate localmente Bron e Ruseval. Il vino di cui vi parliamo (insieme ad altre due etichette: uno Chardonnay e un taglio di Sangiovese e Cabernet Sauvignon) è quindi una dedica alle proprie origini contadine, che erano iniziate con vini semplici ma ben fatti. Oggi la cantina ha vigne dislocate solo intorno al borgo di Bertinoro, sottozona della denominazione Romagna denominata “il balcone di Romagna” caratterizzata da suoli bianchi tufaceo-argillosi, ricchi di fossili marini e calcare, chiamati “spungone”. Gli ettari vitati sono 35 - convertiti a biologico dalla vendemmia 2020 - e sono coltivati a Sangiovese, Albana, Trebbiano, Pagadebit, Chardonnay e Cabernet Sauvignon. Sono suddivisi in quattro poderi: La Massa, Cellaimo, Campi di Fratta e Maestrini. Il Sangiovese in purezza Bron & Ruseval proviene proprio da qui, da Maestrini, dove l’esposizione nord - nord/est, le costanti brezze marine e i terreni di limo, argille e sabbie, con presenza abbondante di spungone, contribuiscono a creare vini eleganti ed equilibrati. La Riserva 2019 non se ne discosta: profumata di fragola e lampone dai guizzi dolci e aciduli, si accompagna ad un sorso materico e succoso, pepato e floreale, gentile e gioioso allo stesso tempo. Un Sangiovese dalla beva facile e piacevole, vini a cui la Romagna sempre più spesso ci sta abituando.

(ns)

Copyright © 2000/2024