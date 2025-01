Cenetae, Docg Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Dry Maso di Ronche 2023

Nel 1985 una nuova legge sul Concordato Stato-Chiesa decretava la costituzione dell’Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero che ereditava il patrimonio dei plurisecolari Benefici Parrocchiali. L’azienda agricola Cenetae si formò di lì a poco, dall’accorpamento dei poderi appartenuti ai Benefici Parrocchiali della Diocesi di Vittorio Veneto: si creò così un patrimonio di superficie agricola pari a 545 ettari, distribuito fra le province di Treviso, Venezia, Belluno e Pordenone, composto per il 66% da seminativi, per il 14% da vigneti, altrettanti da noceti e un restante 6% di bosco. Lì oggi si producono noci (varietà Lara e Chandler) fra Treviso e Venezia, farine da Mais Biancoperla Presidio Slowfood… e vino: circa 25.000 all’anno che provengono da circa 80 ettari di vigna, di cui 45 al Podere Santa Chiara nella Doc Piave coltivati a Raboso, Merlot, Cabernet e Chardonnay; 12,5 ettari al Maso Le Gherle nella Doc Lison-Primaggiore coltivati a Pinot Grigio e Cabernet; infine 22,5 al Maso di Ronche nella Docg Conegliano Valdobbiadene coltivati a Glera in località Collalto di Susegana, Bagnolo di San Pietro di Feletto e Farra di Soligo. Dai vigneti a Susegana derivano le uve da cui si ottiene il Dry Millesimato. La versione 2023 ha note gessose e bianche, di pesca e pera mature, fiori di biancospino e nepitella, mentre al palato è sapido e fresco, dal finale al sapore di erbe di campo e camomilla.

