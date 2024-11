Centorame, Spumante Pas Dosé Anna 2019

A Casoli di Atri, nel Teramano, sorge l’azienda Centorame guidata da Lamberto Vannucci. Nata ufficialmente nel 1987 per mano di Vannucci padre, nel 2002 la famiglia decide di compiere il passo verso la vinificazione delle proprie uve, con l’obiettivo di esprimere e valorizzare il carattere dei vitigni abruzzesi. Siamo in Abruzzo e le uve trattate sono quelle autoctone del Montepulciano, del Trebbiano, del Pecorino e della Passerina, che si adattano alla perfezione alle colline di Casoli, composte da terreni argillosi e compatti, con un’ottima esposizione e un microclima temperato. La gamma delle etichette Centorame è varia e completa, e dal 2013 Lamberto Vannucci si è dedicato anche a produrre la linea di spumante metodo classico Anna. “Anche questo Pas Dosé è tutto fatto in azienda. Lo spumante l’ho sempre avuto in mente - sottolinea Lamberto Vannucci incontrato alla manifestazione “Abruzzo in Bolla” - e avevo voglia di sperimentarlo. È un prodotto che sta andando bene sul mercato, ma più nella nostra regione che fuori. Difatti sulle bollicine abruzzesi ci sono ancora un po’ di pregiudizi, non avendo la nostra regione un passato enologico importante su questa tipologia”. Nel bicchiere Anna 2019 ha un colore brillante e perlage fine. All’olfatto si avvertono note fruttate, erbe mediterranee, accenni di crosta di pane e crema pasticcera. Il gusto è piacevole e persistente. Ottimo a tutto pasto con pesce.

(Cristina Latessa)

