Cesarini Sforza, Doc Trento Brut Aquila Reale Riserva 2013

Nel cuore della Val di Cembra, le peculiarità pedo-climatiche del Maso Sette Fontane - divenuto un vero e proprio cru nel 2001 - danno vita alla Riserva Aquila Reale, la punta di diamante della produzione di Cesarini Sforza, storica casa spumantistica trentina. Questo Metodo Classico racchiude tutta l’esperienza del team enologico (guidato da Andrea Buccella) nel valorizzare in annate particolarmente favorevoli le eccellenti uve Chardonnay coltivate a oltre 500 metri di altitudine tra i panorami mozzafiato delle Dolomiti del Brenta, dove i terreni collinari ricchi di dolomia sono immersi nella brezza dell’Ora del Garda, che garantisce alle viti una marcata escursione termica. La Riserva 2013 di presenta sul mercato dopo un affinamento sui lieviti di oltre 100 mesi dal tiraggio, e con il suo profilo elegantemente austero è caratterizzata da una vibrante freschezza che racchiude l’energia del terroir trentino e promette un ampio potenziale evolutivo. A sostenere la longevità della materia anche la sapiente vinificazione del mosto fiore che prevede una fermentazione dei mosti parte in acciaio e parte in carati di rovere con una sosta di almeno 7 mesi a contatto con le fecce fini. Questo permette di concentrare la materia e il frutto in uno spumante in grado di sviluppare complessità nel corso dell’evoluzione, mantenendo evidente nella progressione la tipica tensione verticale dolomitica.

(Chiara Giovoni)

Copyright © 2000/2023