Cesarini Sforza, Doc Trento Extra Brut 1673 Riserva 2014

Fitto nel perlage e ammaliante nella sua armonia di profumi di frutta matura, frutta secca, fiori e crosta di pane, Cesarini Sforza 1673 Riserva è un elegante ambasciatore della cantina fondata nel 1974 dagli eredi della casata e oggi parte del gruppo Cavit. Cesarini Sforza Riserva 1673 nasce in Val di Cembra da vigne poste a una altitudine compresa tra i 550 e i 670 metri che beneficiano della marcata escursione termica tra giorno e notte, mitigata dall’Ora del Garda (venti provenienti dalla Valle dei Laghi) e della ottimale esposizione. Prodotto da uve Chardonnay in purezza, lo spumante affina sulle lisi per circa sei mesi, segue la rifermentazione in bottiglia e una permanenza sui lieviti di 70 mesi. Dai profumi complessi e intriganti, Cesarini Sforza 1673 Riserva è un Trentodoc che regala un palato intenso e persistente. Della linea 1673 fa anche parte il Rosé, un metodo classico raffinato dalle sorprendenti noti olfattive che spaziano dai sentori di more e mirtilli a quelli di fragola per esplodere nel palato con note di rosa canina, ciliegia e marzapane. Chiude il trio il Noir Nature realizzato con solo uve di Pinot Nero che regalano sensazioni complesse calde e speziate. La linea è stata presentata con l’evento “una nobile scoperta” alla Pinacoteca Ambrosiana dove sono custoditi, tra l’altro, alcuni capolavori rinascimentali della Milano degli Sforza, evidenziando così il legame tra le casate.

(Cinzia Meoni)

