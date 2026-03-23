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RICERCA SCIENTIFICA

Chi beve regolarmente quantità moderate di vino ha un rischio di mortalità inferiore ai non bevitori

A dirlo, uno studio che sarà presentato all’Annual Scientific Session dell’American College of Cardiology, sugli effetti dell’alcol sulla salute
alcol, AMERICAN COLLEGE OF CARDIOLOGY, CONSUMO MODERATO, SALUTE, Mondo
Bere vino in modo moderato riduce il rischio di mortalità

Il vino, soprattutto se consumato con moderazione, non è soltanto un piacere della tavola: secondo i dati che saranno presentati all’Annual Scientific Session dell’American College of Cardiology, il 28 marzo a New Orleans, chi ne beve regolarmente quantità moderate ha un rischio di mortalità significativamente più basso rispetto ai non bevitori e rispetto a chi preferisce birra, sidro o superalcolici. Lo studio “Gli effetti dell’alcol sulla salute dipendono da ciò che bevi, e da quanto ne consumi”, curato da Zhangling Chen, professoressa del Second Xiangya Hospital della Central South University di Changsha in Cina, e condotto su oltre 340.000 adulti britannici, evidenzia un elemento spesso trascurato: nell’impatto dell’alcol sulla salute conta non solo la quantità consumata, ma anche la tipologia di bevanda scelta. L’analisi, realizzata utilizzando i dati della Uk Biobank, la grande banca dati biomedica del Regno Unito che raccoglie informazioni sanitarie, genetiche e di stile di vita, raccolti tra il 2006 e il 2022, conferma innanzitutto quanto già noto in letteratura: un consumo elevato di alcol è associato a un aumento marcato della mortalità generale e dei decessi legati a tumori e malattie cardiovascolari. I bevitori abituali con un’assunzione considerevole presentano, infatti, un rischio superiore del 24% di morte per qualsiasi causa, del 36% per il cancro e del 14% per patologie cardiache rispetto ai non bevitori o ai consumatori occasionali.
La vera novità emerge, però, osservando il comportamento dei consumatori moderati. Pur assumendo quantità simili di alcol complessivo, i rischi cambiano in maniera rilevante in base alla bevanda. Chi sceglie il vino - in particolare il vino rosso, ricco di polifenoli e composti antiossidanti - presenta una mortalità cardiovascolare inferiore del 21%. Un dato che gli autori collegano sia alle proprietà bioattive della bevanda sia al contesto tipico di consumo: il vino è spesso associato a pasti equilibrati e stili di vita complessivamente più sani.
Di contro, anche una dose minima di birra, sidro o superalcolici comporta un peggioramento dei rischi, con un incremento del 9% della mortalità cardiovascolare. Secondo i ricercatori, questo effetto potrebbe derivare non solo dalle differenti caratteristiche chimiche delle bevande, ma anche dai comportamenti che le accompagnano: birra e distillati sono più frequentemente associati a occasioni sociali ad alto consumo calorico, sedentarietà o abitudini alimentari meno salutari.
“Questi risultati provengono dalla popolazione generale e, in alcuni gruppi ad alto rischio, come le persone con malattie croniche o condizioni cardiovascolari, i rischi potrebbero essere ancora maggiori”, conclude Zhangling Chen.

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