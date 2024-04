Ciacci Piccolomini d’Aragona, Docg Brunello di Montalcino 2019

Ciacci Piccolomini d’Aragona è una splendida tenuta lungo la vocata strada di Sesta, ubicata a sud-est nel comune di Montalcino, nelle immediate vicinanze del borgo medioevale di Castelnuovo dell'Abate e della famosa abbazia romanica di S. Antimo. Dai vigneti esposti a sud e caratterizzati da terreni di tipo galestroso di medio impasto di origine eocenica, nascono, con un approccio rispettoso della tradizione e delle caratteristiche proprie di questi suoli, i vini Brunello di Montalcino di questa azienda. Questa annata 2019 si presenta nel bicchiere con una affascinante e brillante veste rosso rubino tendente al granato ed intriga al naso con intensi ed eleganti sentori di ciliegia e frutti rossi, note floreali, di viola, e ancora, di cuoio, tabacco e spezie dolci, per una complessità tutta da esplorare. L’ingresso in bocca è caratterizzato da una freschezza straordinaria, mentre progressivamente emergono tannini di grande carattere ma eleganti e ben integrati, che rendono il palato equilibrato ed avvolgente. La complessità aromatica percepita al naso trova conferma al palato, con prevalenti note di frutti rossi e spezie. Il finale è lunghissimo, caldo e piacevole, con eleganti note balsamiche, di liquirizia e una leggera scorza di chinotto. Vino ideale da abbinare con carni arrosto o in umido o primi piatti con condimento a base delle stesse carni, ma anche con formaggi di lunga stagionatura.

(Paolo Lauria)

