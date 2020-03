Cinzia Bergaglio, Docg Gavi del Comune di Gavi Grifone delle Roveri 2018

Sono quasi vent’anni che Cinzia Bergaglio ha iniziato ad imbottigliare il proprio il vino, precedentemente conferito ad altre aziende limitrofe. Un’attività a gestione familiare - in piena unità d’intenti, infatti, insieme alla titolare vi operano sia il marito sia i due figli - che pur senza certificazioni ufficiali vive di una viticoltura a basso impatto ambientale e di un utilizzo decisamente parco di solfiti aggiunti. Circa nove gli ettari vitati, prevalentemente ad uva cortese, ripartiti fra i comuni di Gavi e di Tassarolo: più o meno dislocati a trecento metri d’altitudine, muovono dai terreni argillosi e ferrosi della Fornace - cosiddetta, perché un tempo legata alla fabbrica locale da cui si ricavavano coppi e mattoni - fino ai sottosuoli calcarei che caratterizzano la produzione del Grifone delle Roveri. Meritano attenzione anche le etichette delle bottiglie, curate dall’artista Tamara Repetto, amica di Cinzia: emblematiche di un’attenzione alla qualità aziendale ricercata dall’inizio alla fine in ognuna delle fasi produttive. Poc’anzi si diceva del Grifone delle Roveri, bell’esempio di vino poliedricamente sfaccettato: fresco e suadente ma parallelamente profondo e articolato, agile ma allo stesso tempo complesso e strutturato, serbevole e insieme sapido e persistente, si porrà come un campione acclarato nell’ambito della sua vantaggiosissima fascia di prezzo.

(Fabio Turchetti)

