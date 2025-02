Citra, Doc Abruzzo Terra di Chieti Passerina Superiore Ferzo 2023

La Passerina Superiore Ferzo 2023 profuma di pesca, fiori di sambuco e finocchietto selvatico, con tocchi agrumati. Fresca e di piacevole beva, la bocca è ben sostenuta da una buona acidità rinfrescante, che slancia il finale dai toni di mandorla fresca. Citra è tra le realtà enologiche più importanti dell’Abruzzo. Cooperativa di cooperative (raccoglie infatti le cantine sociali - tutte locate nella provincia di Chieti - Pollutri, Rocca San Giovanni, Lanciano, Ortona, Paglieta, Crecchia, Torrevecchia, Teatina e Tollo), può contare sul lavoro di 3.000 soci che coltivano circa 3.000 ettari di vigneto, producendo qualcosa come 30.000.000 di bottiglie in media all’anno. Numeri stellari che confluiscono in una vasta gamma di etichette, distribuita su diverse linee: troviamo vini di pronta beva, giocati sulla piacevolezza, accanto a selezioni più ambiziose e realizzate per durare nel tempo, vini da vitigni di antica coltivazione locali, Montepulciano, Trebbiano e Pecorino, a cui è dedicato, naturalmente, più spazio, ma anche etichette a base di uve internazionali. Il progetto Citra, con sede principale a Ortona compie i suoi primi passi nel 1973 e deve il suo nome all’avverbio latino che significa “al di qua” e che indicava uno dei due principati in cui si divideva l’Abruzzo nel XVIII secolo. Nella linea “Ferzo” è raccolto il meglio della produzione da varietà locali di Citra, ottenuta in piccoli appezzamenti.

(are)

Copyright © 2000/2025