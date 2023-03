Clementi, Docg Amarone della Valpolicella Classico 2011

Pietro Clementi è un avvocato veronese, originario di Illasi, appassionato dei rossi di Valpolicella. Ed è in questo contesto che, oltre alla professione forense e a quella politica - è stato anche amministratore comunale di Verona e sindaco del comune di Marano - decise, nel 1969, proprio in questo spicchio di Valpolicella, di acquistare una casa di campagna, nella Contrada di Gnirega con venti ettari di proprietà, al tempo suddivisi in vigna e bosco, cominciando a produrre amatorialmente vini destinati al consumo privato. Nel 2002 il cambio di rotta. Pietro Clementi decide di investire per ampliare la cantina, ma, soprattutto, decide di affrontare la sfida enoica in prima persona, producendo vino non solo per amici e famiglia ma aprendosi con la sua attività vitivinicola al mercato nazionale ed internazionale. Attualmente l’azienda è condotta dai tre figli di Pietro: Maria, Maurizio e Bernardino, con Enrico Nicolis a sovraintendere alla consulenza diretta sui vini. L’Amarone Classico Clementi, maturato in legno grande per 36 mesi e successivamente in barrique di secondo passaggio è affinato in vetro per cinque anni. La versione 2011 profuma e nera, confettura di prugna, frutta secca, cannella e noce moscata. In bocca, il sorso è dolce, avvolgente e generoso, dallo sviluppo serrato su tannini articolati e dal finale intenso su tocchi balsamici e ritorni speziati.

