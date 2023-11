Club del Doge - Venezia

Il ristorante Club del Doge di Venezia, presso il Gritti Palace Hotel è affacciato su una delle più belle viste del Canal Grande ed offre una ristorazione che celebra la tradizione gastronomica italiana, portando a ruolo di protagonista quella lagunare contestualizzata e proiettata nel futuro. Sul ponte di comando dei fornelli del locale, lo chef Alberto Fol, originario di Treviso, che declina una cucina dalle radici ben piantate nella ricca e complessa articolazione culinaria del territorio, fatta non solo di mare e laguna, ma anche di montagna: ne sono, solo per fare un esempio, le capesante alla cacciatora, che uniscono in un solo piatto le tante anime del Veneto. A partire dalle materie prime che la Regione offre e che Alberto Fol selezione con rigore ed esalta attraverso l’utilizzo anche di ingredienti a volte poco impiegati, come le erbe di alta quota. A completare il quadro grandi classici come il pescato fresco del giorno, con cottura da terminare a tavola, oppure lo Chateaubriand.

Copyright © 2000/2023