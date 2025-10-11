Codacons vs Famiglia Cotarella, l’Agcm: “non necessario nessun approfondimento istruttorio”

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Agcm), nella riunione del 15 settembre, ha deliberato di non ritenere necessario avviare alcun approfondimento istruttorio in merito alla segnalazione presentata dal Codacons sulle attività della Famiglia Cotarella, della Fondazione Cotarella Ets e delle società collegate. Così una nota della stessa azienda. “Abbiamo ricevuto la comunicazione dell’Autorità e accogliamo con serenità questa decisione - commenta la Famiglia Cotarella - siamo sempre stati certi di poter fornire elementi chiari e documentati a sostegno della nostra assoluta correttezza. Le attività portate avanti dalla Famiglia Cotarella, dalla Fondazione e dalle società a noi collegate si ispirano da sempre a valori solidi: rispetto delle regole, responsabilità sociale e impegno verso il territorio”.

Tra i progetti richiamati, spiega ancora Famiglia Cotarella, “l’iniziativa avviata con la Linea Tellus, che, fin dalla sua nascita, ha legato le vendite a sostegno di cause sociali e solidali, dapprima a favore della ricerca oncologica e oggi in supporto di progetti dedicati ai Disturbi del Comportamento Alimentare (Dca). Anche in merito a Dimora Verdeluce, l’Autorità - continua la nota stampa della Famiglia Cotarella - ha potuto riscontrare la piena correttezza della gestione. Tutte le risorse raccolte sono state gestite con la massima trasparenza, sotto il controllo di partner qualificati, e gli immobili interessati sono utilizzati esclusivamente per finalità sociali attraverso regolari contratti di locazione”.

“La nostra storia è fatta di lavoro, passione e fiducia costruita giorno dopo giorno con le persone, le istituzioni, il mondo della solidarietà e dell’educazione: continueremo su questa strada con la serenità di chi ha sempre operato con serietà e trasparenza”, conclude la Famiglia Cotarella, che ringrazia per l’assistenza legale lo Studio LawaL Legal & Tax Advisory, in particolare i Partner Guido Molinari e Roberto Sparano.

Copyright © 2000/2025