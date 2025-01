Col del Balt, Docg Valdobbiadene Prosecco Superiore Brut Nature Sui Lieviti 2022

Come spesso accade, anche a queste latitudini, l’azienda Col del Balt nasce come impresa agricola familiare, mantenendo questo assetto fino alla storia più recente. È il 1950 quando Mansueto Sanzovo comincia a lavorare la sua terra a partire dalla coltivazione di un piccolo vigneto. Nei primi anni Novanta del secolo scorso il figlio Graziano eredita l’attività, dando una sterzata decisa verso la produzione vitivinicola. E Nel 2013 subentrano i suoi figli Carlo e Fabio nella conduzione della cantina con sede a Valdobbiadene, mettendo definitivamente il Conegliano Valdobbiadene Prosecco al centro dell’attività aziendale e inserendosi nella fortunata e decisa crescita di questa tipologia, capace di diventare lo spumante più rappresentativo del Bel paese enoico. Il portafoglio etichette di Col del Balt comprende un Valdobbiadene Brut, Uno Spumante Brut, un Valdobbiadene Extra Brut e, soprattutto, un paio di vini “col fondo”, che riprendono a pieno la tradizione produttiva più intima dell’areale, il “Codol” Vino Frizzante Col Fondo e il Valdobbiadene Brut Nature Sui Lieviti, oggetto del nostro assaggio. Il Valdobbiadene Prosecco Nature sui Lieviti 2022 possiede profumi di erbe di campo, mela e agrumi, con un leggero tocco di mandorla fresca. In bocca il sorso è agile, ben profilato e saporito, dallo sviluppo continuo e fragrante, terminando in finale spigliato dai toni di nuovo agrumati.

