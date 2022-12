Col Sandago, Docg Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Extra Dry Case Bianche 2021

Il Case Bianche è ottenuto a partire dalle uve dei vigneti aziendali posti a Col Sandago, nel Comune di Susegana. Ottenuto da Glera in purezza e affinato su i suoi lieviti per 60 mesi in autoclave, è vino dinamico e moderno, non privo di legame con il suo territorio d’origine. La versione 2021, si mostra di un colore giallo paglierino brillante e perlage di bella persistenza. Il profumo ricorda soprattutto la mela verde, con qualche cenno di lievito e lievi tocchi floreali che rimandano all’acacia. In bocca, il Case Banche possiede sorso scorrevole e fragrante di immediata bevibilità. Appropriato il suo abbinamento come aperitivo, dunque, grazie al suo buon livello di fragranza, ma può accompagnare anche salumi e piatti più grassi, oltre a diventare un buon compagno durante un intero pasto con piatti leggeri e delicati, compresa la pasticceria delicata. L’impresa vinicola dell’areale di Conegliano Valdobbiadene, 40 ettari di estensione, comprende la collina chiamata in zona Col Sandago, che dà appunto il nome alla cantina. Nel cuore della Marca trevigiana, tra i vigneti di Case Bianche si erge anche il “Cuc”, un colle caratteristico dove vigne uniche danno origine al vino omonimo di questa particolare altura. Ma la particolarità che contraddistingue la produzione di Col Sandago è il Wildbacher, vitigno a bacca rossa, giunto dalla Stiria, che, a suo tempo, l’azienda ha conservato fino ad oggi.

(fp)

