Col Vetoraz, Docg Valdobbiadene Extra Brut Ø 2019

Nel 1993 Francesco Miotto, Paolo De Bortoli e Loris Dall’Acqua hanno dato vita al progetto Col Vetoraz, che non ha impiegato molto tempo per diventare una delle realtà più rinomate del distretto viticolo di Valdobbiadene. Col Vetoraz è situata sull’omonima collina a fianco del “Mont” di Cartizze, a 400 metri di altitudine ed attualmente conta su 12 ettari di vigneto di proprietà, ma, soprattutto su una rete di affidabili viticoltori che conferiscono le loro uve alla cantina con sede a Santo Stefano di Valdobbiadene. La produzione annua arriva così a 1.200.000 bottiglie, espressione di 130 ettari di vigneto e le etichette aziendali ottenute, evidentemente in prevalenza da uve Prosecco (Glera), arrivano dalle migliori zone dell’areale. Lo stile dei vini ha subito, soprattutto di recente, un giusto ridimensionamento della componente zuccherina, in favore di un sorso più dinamico e versatile, dall’impronta più moderna e centrata. Il Prosecco Extra Brut Ø è ottenuto a partire dalle uve coltiovate a “cappuccina modificata”, forma di allevamento nota anche come "Metodo Valdobbiadene". Di colore giallo paglierino e dal perlage persistente, questo Prosecco ha uno sviluppo aromatico soprattutto floreale con riconoscimenti di rosa e acacia, a cui si uniscono cenni agrumati, mela e pesca a. In bocca, il vino ha impatto rotondo e sviluppo continuo e saporito, non privo di fragranza e ritorni fruttati.

