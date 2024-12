Colli Mori Zugna, Doc Trento Brut Morus 2019

La Cantina Sociale di Mori nasce nel 1957 e nel 1959 quella di Colli Zugna, in un’agricoltura trentina in pieno sviluppo. I primi contatti tra le due cantine arrivano invece nel 1995 con l’obiettivo di costruire una collaborazione commerciale, che, nel 1997, diventa una vera e propria fusione. Oggi la Cantina Mori Colli Zugna è una solida realtà cooperativa che abbraccia - con 650 ettari di vigneti dei suoi 450 soci - la Val dell’Adige, il basso Sarca, l’altopiano di Brentonico, le pendici del Monte Baldo e la Val di Gresta. Oggi, questa realtà fa parte del mosaico enoico di Cavit (Cantina Viticoltori del Trentino) consorzio di cooperative che ad ora mette insieme 5.250 viticoltori e 11 cantine: Cantina Sociale Roveré della Luna (Valle dell’Adige), Cantina Rotaliana di Mezzolombardo (Campo Rotaliano), Cantina di La-Vis e Valle di Cembra (Valle dell’Adige e Val di Cembra), Cantina Toblino (Valle dei Laghi), Cantina Sociale di Trento (Valle dell’Adige), Cantina Aldeno (Vallagarina), Cantina Vivallis di Villalagarina (Vallagarina), Agraria Riva del Garda (Alto Garda), Cantina D’Isera (Vallagarina), Cantina Aldeno (Valle dell’Adige), Cantina Sociale Viticoltori in Avio (Vallagarina). Il Brut Morus 2019, maturato sui lieviti per 36 mesi, profuma di frutti bianchi, pasticceria, spezie e miele. In bocca, il sorso è solido e articolato, dallo sviluppo continuo e dal finale con tocchi di frutta secca.

(fp)

