Colosi, Salina Igp Bianco Secca del Capo 2022

La Secca del Capo è un tratto del fondo marino che sfiora la superficie del mare a circa 3 miglia a nord est di Capofaro sull’Isola di Salina, verso Panarea. Questa secca, fra le più ambite e difficili da visitare in immersione dell’isola, ha la forma di un panettone alto 33 metri e ospita numerosi varietà marine variopinte e pesci anche di grandi dimensioni. È un piccolo scrigno di biodiversità subacquea a cui la famiglia Colosi ha dedicato la Malvasia Secca più importante della cantina, prodotta per la prima volta nel 2011. Un vino che riesce ad evocare l’isola, con la sua ricchezza e densità vulcanica, inondate di luce e acqua salata. Secca del Capo 2022 è luminosa già nel bicchiere, intensa di iodio e pietra, di foglia di fico e albicocca, con un tocco scuro, terroso, e un ritorno di buccia di limone e di gelsomino. In bocca non è spigolosa, ma nemmeno morbida: è saporita e decisamente salina, in perfetto equilibro in termini di dolcezza, acidità e calore. Torna la mineralità percepita al naso e tutta la parte fruttata e agrumata, con un accenno di burro, pasta di mandorle e rosmarino. 13 sono in tutto gli ettari vitati che Pietro e Lidia Colosi curano insieme ai figli Pietro e Marianna a Salina, per una media di 95.000 bottiglie annue prodotte. Sono lì dagli anni Settanta, per coltivare e vinificare in biologico Corinto Nero, Nerello Mascalese e Cappuccio, Inzolia, Catarratto e, appunto, Malvasia.

(ns)

Copyright © 2000/2024