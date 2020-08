Colterenzio, Doc Alto Adige Gewürztraminer 2019

300 ettari per una produzione media di 1.600.000 bottiglie sono i numeri della Cantina cooperativa di Colterenzio, fondata nel 1960, ed una tra le realtà più significative della crescita enoica altoatesina, specialmente ai suoi primordi, alla fine del secolo scorso. Oggi con circa trecento soci, Colterenzio è una delle realtà più rilevanti di tutta la Regione. Siamo a Cornaiano, piccola località vicino ad Appiano. Un luogo dove nulla viene lasciato al caso, dove l'energia elettrica viene prodotta in loco e dove il nuovo opificio aziendale è un esempio di sostenibilità per tutto il comparto vitivinicolo nazionale. Come ormai è una costante per questa parte del vigneto italico, varietà locali e varietà internazionali crescono fianco a fianco, per cui nei vigneti si incontrano ceppi di Chardonnay e di Lagrein, di Merlot e di Schiava, di Gewürztraminer e di Cabernet Sauvignon, di Pinot Nero e di Moscato Giallo. Il Gewürztraminer 2019, assaggiato insieme alle nuove annate del territorio presentate dal Consorzio Vini Alto Adige, fa parte della linea classica riservata alle varietà tipiche altoatesine. Ottenuto dalle uve dei vigneti di Cornaiano è un bianco soprattutto seduttivo. Maturato in acciaio è di colore giallo dorato e al naso i suoi profumi richiamano le rose e gli agrumi, cenni di chiodi di garofano e noce moscata. In bocca, il sorso è pieno, ricco e potente, caratterizzato da un lungo finale speziato.

