“Come il buon vino, migliora con il tempo”: così Pier Silvio Berlusconi sul Tg5, che compie 34 anni

“Come il buon vino: è una cosa preziosa e abbastanza unica. Il buon vino, e il nostro telegiornale, migliora con il tempo. Ma per poter migliorare con il tempo deve essere fatto ad arte, deve essere curato con grande attenzione, con un grande lavoro e deve essere fatto, cito il nostro direttore, da una squadra coesa”: così Pier Silvio Berlusconi ha voluto festeggiare le 34 candeline del Tg5, lo storico telegiornale Mediaset, nato il 13 gennaio 1992, paragonandolo ad una delle eccellenze dell’agroalimentare italiano. Del resto, il vino ricopre, da molti anni, anche un ruolo fondamentale nello stesso tg, grazie al format “Gusto di Vino” - un viaggio tra i territori, le etichette e i trend dell’enologia del Belpaese - nella storica rubrica “Gusto”, nata nel 2002 con Lamberto Sposini e curata da Gioacchino Bonsignore. Pier Silvio Berlusconi è arrivato, ieri, al centro di produzione Mediaset del Palatino a Roma, proprio nel giorno del compleanno del tg. Accolto dal direttore Clemente J. Mimun, l’ad Mfe (MediaforEurope) ha parlato di fronte alla redazione, sottolineando che il Tg5 si contraddistingue per “tempismo, autorevolezza, presenza costante e garbo, che è una parola che per me ha davvero tanta importanza”. E, tra i protagonisti più importanti della tv italiana degli ultimi decenni, c’è sicuramente l’agroalimentare, ormai presenza fissa non solo in trasmissioni ad hoc, ma anche nei telegiornali, in cui la rubrica “Gusto” ha svolto un ruolo fondamentale nel portare l’enogastronomia, i prodotti tipici e la cultura del cibo in uno dei notiziari più amati e seguiti dal pubblico.

