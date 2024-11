Comte de Montaigne, Aoc Champagne Extra Brut Blanc de Blancs Grand Réserve Collezione Célébration

Comte de Montaigne, Maison che ha fatto dell’autenticità della Côte-des-Bar nell’Aube il suo tratto distintivo e che è guidata da Stéphane Revol, incarna l’antico spirito tipico di quel terroir, producendo Champagne di carattere. Sono appena arrivate nel portafoglio etichette della Maison due nuove cuvée create in collaborazione con due eccellenze dell’ospitalità di lusso a St. Moritz: il Grace La Margna ed il Grand Hotel Des Bains Kempinski. È la Collezione “Célébration”, composta dal Brut Nature Grande Réserve, un Pinot Noir in purezza, e dal Blanc de Blancs Grande Réserve, uno Chardonnay in purezza. Quest’ultimo possiede profumi agrumati e dai tocchi di pane appena sfornato e lieviti, con rimandi floreali e fruttati. In bocca il sorso è cremoso e ben proporzionato, dal finale sapido e vivace. La Côte-des-Bar nel dipartimento dell’Aube, si trova nell’estremo Sud della Champagne e possiede una storia del tutto particolare. I vigneron della zona, esclusa nel 1908 dai limiti geografici che definivano la denominazione Champagne, combatterono un’aspra battaglia per la loro riammissione, organizzando, nel 1911, una marcia di protesta da Bar sur Aube a Troyes, sfociata con l’intervento perfino dell’esercito. Nel 1927 arriva finalmente l’inclusione nell’Aoc, ottenuta anche perché la Côte-des-Bar è fondamentale per le grandi Maison, che, ancora oggi, vi prendono il 20% del loro fabbisogno di Pinot Noir.

(fp)

