Con 60 tipologie di miele, l’Italia detiene il record mondiale. Oltre 1,5 milioni gli alveari

Con 60 diverse tipologie di miele, l’Italia detiene il record mondiale per varietà e si classifica al quarto posto tra i paesi dell’Unione Europea per numero di alveari, oltre 1,5 milioni presenti su tutto il territorio nazionale, con quasi 238.000 tonnellate di miele prodotto nel nostro Paese. Fondata nel 2001 con l’obiettivo di promuovere la conoscenza dei territori che danno origine e identità ai mieli italiani, l’associazione “Le Città del Miele” festeggia nel 2026 i primi 25 anni di attività e nomina alla presidenza Jean-Claude Daudry, sindaco di Châtillon (Aosta).

Nei 25 anni di attività de “Le Città del Miele”, si stima che siano oltre 5,5 milioni i consumatori che hanno avuto l’opportunità di conoscere, degustare e scoprire la qualità e la diversità dei mieli italiani. Jean-Claude Daudry, sindaco di Châtillon (Aosta), è il nuovo presidente dell’associazione, fondata nel 2001 con l’obiettivo di promuovere la conoscenza dei territori italiani votati al miele, collaborando a livello regionale e locale con il mondo dell’apicoltura.

La più piccola regione italiana per superficie vanta un’importante tradizione nella produzione del miele e di prodotti derivati: attualmente la Valle d’Aosta conta su quasi 600 apicoltori, per un totale di circa 9.000 alveari. Nella regione si producono diversi tipi di miele, tra questi quello di Millefiori di montagna e di Rododendro - chiamato anche “miele dei ghiacci” da alcuni produttori perché si produce ad alta quota - che sono tipici delle regioni alpine.

