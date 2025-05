Con i suoi progetti solidali, Ais Veneto ha raggiunto il traguardo di oltre 100.000 euro devoluti

Da “Adotta una Vigna” a “Etico”, e ad “Alba Vitae”: l’Ais-Associazione Italiana Sommelier Veneto, negli anni, ha raccolto 103.000 euro in iniziative di solidarietà, promuovendo progetti di sostenibilità sociale, ambientale ed economica. Il traguardo dei 100.000 euro è stato superato recentemente quando, nell’edizione n. 14 di “Alba Vitae”, sono stati devoluti 8.000 euro al Gruppo Polis di Padova per finanziare il programma “My Ability” che, nella Fattoria Sociale Fuori di Campo, andrà in supporto alle persone con diversi tipi di difficoltà per allenare tutte quelle abilità relazionali funzionali all’inserimento (o reinserimento) nel mondo del lavoro. Il ricavato è stato ottenuto grazie alla vendita di Borgo delle Casette 2020 dell’azienda Il Filò delle Vigne di Baone (Padova). “Alba Vitae”, infatti, è un’iniziativa che mira a raccogliere fondi per le associazioni benefiche del territorio attraverso la vendita di un’edizione limitata di magnum di vino.

“La nostra associazione crede fortemente nella sostenibilità nel senso più ampio del termine, che guarda quindi all’impatto ambientale tanto quanto ai diritti umani e all’inclusione sociale e lavorativa - ha spiegato Gianpaolo Breda, presidente Ais Veneto - quanto raccolto nel corso del tempo attraverso le diverse iniziative messe in atto ci rende estremamente orgogliosi. Una realtà, la nostra, che unisce alla competenza e alla conoscenza del vino la volontà di agire concretamente per il bene del territorio”.

Soddisfazione anche da parte del presidente Ais Italia, Sandro Camilli: “l’Associazione Italiana Sommelier sta investendo sempre di più in attività solidali e Esg (Environmental, Social and Governance) - ha detto - sono azioni che si sviluppano in tutte le regioni, da Nord a Sud. “Alba Vitae” ha il merito di essere stata tra le prime iniziative: nata in Veneto e in seguito adottata in tutto il territorio nazionale, ha dato il via a numerosi progetti solidali”.

Tra le altre attività benefiche in corso c’è anche “Adotta una Vigna” - un progetto educativo che ha il duplice obiettivo di sostenere la Fattoria Sociale Casa di Anna, a Venezia (che da diversi anni persegue l’inclusione sociale attraverso il lavoro in azienda di persone disabili o con problemi giudiziari), e diventare percorso di formazione per i sommelier, che avranno la possibilità di vedere le fasi di crescita della vigna, dalla barbatella fino al vino - ed “Etico” che, sviluppato assieme ad Amorim Cork Italia, mira a raccogliere 800 milioni di tappi di sughero usati ogni anno in Italia: i tappi vengono raccolti nei corsi per sommelier, e il sughero, riciclabile al 100%, viene trasformato in vari prodotti sostenibili. E oltre a promuove la sostenibilità ambientale ed economica, “Etico” supporta diverse associazioni di volontariato devolvendo loro i proventi.

