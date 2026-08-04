Confcooperative: il gran caldo “soffoca” anche gli allevamenti, produzione di latte ridotta del 10%

Produzione lattiero-casearia a rischio, forte stress sugli animali, scarsità dei foraggi. Tra i problemi che sta causando il grande caldo nell’estate 2026 c’è anche quello che ricade sugli allevamenti, altro comparto cardine dell’agroalimentare italiano, tanto che si parla di “una conseguente riduzione della produzione di latte di circa il 10%”. A lanciare l’allarme è Confcooperative con il presidente del settore latte, Alessandro Mocellin, che afferma come “non ricordiamo un periodo con così tanti giorni consecutivi di temperature tanto elevate. Gli animali non riescono più a recuperare durante la notte, restano in una condizione di stress continuo e iniziano a manifestare patologie che normalmente non si registrano negli allevamenti”.

Le conseguenze iniziano già a riflettersi sulla produzione. Se nel mese di giugno quella nazionale era ancora sostanzialmente in linea con lo stesso mese 2025, nei primi giorni di agosto, spiega Confcooperative, “stiamo assistendo ad una contrazione produzione di circa il 10% rispetto all’ultima settimana di luglio”. Si tratta di “un calo su cui pesa - spiega ancora Mocellin - anche la crescente difficoltà di garantire acqua sufficiente agli allevamenti, soprattutto nelle aree di pianura e nella Pianura Padana, dove la scarsità della risorsa idrica rappresenta ormai un’emergenza strutturale. Le criticità riguardano anche l’alimentazione del bestiame: la raccolta dei foraggi è inferiore alle attese ed è facile prevedere anche un peggioramento della qualità”.

A questo scenario già fortemente condizionato dal protrarsi delle temperature elevate, si aggiunge l’impatto dei costi di produzione. “Il prezzo del gasolio agricolo è in continua crescita, mentre i costi energetici registrano aumenti superiore al 15%. In diverse aree del Paese si registrano, inoltre, blackout elettrici per via del forte incremento dei consumi”, sottolinea Confcooperative, che poi aggiunge come, “sul fronte del mercato, la situazione resta delicata: il nostro Paese si avvia verso una produzione record per l’anno in corso di circa 1,4 milioni di tonnellate, in aumento di circa il 5% rispetto al 2025”. Ma la domanda, secondo il presidente Alessandro Mocellin, “non riesce ad assorbire completamente l’offerta, con inevitabili tensioni sui prezzi”.

In questo scenario, va registrata una sostanziale tenuta delle denominazioni d’origine più strutturate che, spiega Mocellin, “dispongono di strumenti più efficaci per affrontare la situazione di criticità: il Parmigiano Reggiano continua a distinguersi per la solidità del mercato e anche il Grana Padano mantiene un equilibrio soddisfacente. Più complessa, invece, la situazione delle altre produzioni Dop, che risentono maggiormente della contrazione dei consumi interni e di una minore capacità di esportazione. Se si escludono Parmigiano Reggiano e Grana Padano il resto del comparto caseario vive una fase di forte tensione. Anche produzioni importanti come l’Asiago mostrano un mercato sostanzialmente stabile, ma con crescenti difficoltà nella commercializzazione del prodotto. Oggi sono soprattutto i mercati esteri a sostenere le vendite, ma non tutte le Dop possono contare sulla stessa forza esportatrice dei due grandi formaggi italiani”.

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