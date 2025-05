Congresso Assoenologi in Sicilia, tra consumi, comunicazione, salute, tendenze e territorio

Delle nuove tendenze dei mercati nazionale e internazionali - con l’attesa di sapere come il presidente statunitense Donald Trump intenderà gestire la questione dazi (al momento fissati al 10% sulle merci Ue, vino incluso, fino al 9 luglio, ndr) e di come si muovono i comportamenti dei consumatori, tra differenze generazionali e i nuovi trend che animano l’industria - passando per le regolamentazioni in termini di consumi ed etichettatura - con il tema degli “health warnings” che è tornato alla ribalta - fino ad arrivare al binomio vino-salute e allo spazio che verrà dedicato al territorio vitivinicolo siciliano, ricco di cultura, storia e arte. Ecco i temi centrali intorno a cui ruoterà il Congresso Assoenologi n. 78, ad Agrigento (26-28 giugno), con la regia del presidente Riccardo Cotarella (recentemente confermato per il quinto mandato consecutivo), e tanti nomi della politica, dell’impresa, del mondo accademico, del mercato e della critica.

Tra questi il Ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, atteso nella città siciliana “Capitale Italiana della Cultura” 2025, il 26 giugno, insieme a Mario Moretti Polegato, fondatore gruppo Geox e fratello di Giancarlo Moretti Polegato, alla guida di Villa Sandi, tra i riferimenti del Prosecco, entrambi protagonisti di un talk moderato dal giornalista Bruno Vespa (a sua volta produttore di vino, con Vespa Vignaioli, a Manduria, in Puglia, ndr).

Il 27 giugno, invece, si terrà la prima sessione dei lavori congressuali con focus su consumi, strategie di comunicazione, marketing, bere consapevole e anche il nuovo Codice della Strada: tra gli ospiti che ne discuteranno (sempre moderati da Vespa, ndr), Sandro Sartor, presidente Wine in Moderation (e alla guida di Ruffino), Giacomo Dugo, professore di Chimica degli alimenti all’Università di Messina, il grande chef Gianfranco Vissani, l’ex calciatore Andrea Barzagli, produttore di vino con Cantina Casematte a Messina, il giornalista enogastronomico Carlo Cambi, il fondatore Slow Food Carlo Petrini, il primo dirigente di Polizia Santo Puccia, e l’ideatore di Tellywine Ivano Valmori.

Il 28 giugno spazio, infine, alla Sicilia con la degustazione dei suoi vini accompagnati dai prodotti gastronomici del territorio, per una visione completa del panorama enogastronomico del territorio ospitante. A dibatterne l’europarlamentare Dario Nardella, il presidente del Consorzio Vini Doc Sicilia e alla guida di Donnafugata Antonio Rallo, il direttore direttore del Consorzio Vini Etna Doc Maurizio Lunetta, il vicepresidente Fondazione Sostain Sicilia Giuseppe Bursi, il presidente dell’Accademia della Vite e del Vino Rosario Di Lorenzo, gli chef, Giancarlo Perbellini, tre stelle Michelin, e Tony Lo Coco, una stella Michelin, e Vincenzo Russo, docente di Psicologia dei consumi e neuromarketing all’Università Iulm di Milano.

Copyright © 2000/2025