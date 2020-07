Consorzo di Tutela, Ciliegia di Vignola Igp

via dell'Agricoltura, 354

La coltivazione della ciliegia nel territorio di Vignola, provincia di Modena, ha origini antiche e molto radicate. L’eccezionalità delle condizioni pedo-climatiche della zona ha fatto sì che la pianta trovasse qui il suo ambiente ideale, diventando col tempo e grazie all’impegno degli agricoltori, la più importante realtà agricola. Numerosi documenti storici confermano che la pianta è presente, in consociazione alla vite, già a metà dell’Ottocento e negli anni a seguire la produzione e la commercializzazione hanno avuto un andamento costantemente crescente. La Ciliegia di Vignola, (da menzionare le cultivar autoctone “Mora di Vignola” e “Durone di Vignola”) Igp è il prodotto simbolo di questa parte di Emilia, che con essa si identifica ed è tutelata dal Consorzio della Ciliegia Tipica di Vignola, nato nel 1965. Rispetto ad altre tipologie, presenta dimensioni molto maggiori e questa caratteristica la rende particolarmente apprezzata e ricercata. Oltre al consumo come frutto crudo, la ciliegia di Vignola è probabilmente la più adatta per produrre marmellate di qualità eccelsa.

