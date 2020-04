Contadi Castaldi, Docg Franciacorta SoulSatèn 2015

Mantiene, questo brand, il suo volto giovane, spensierato e creativo, benché Contadi Castaldi non sia più solo una promessa ma una solida realtà franciacortina. Non c’è nemmeno dubbio che questo marchio sia identificato come uno tra i più pronti ad adattare allo stile spumantistico della zona le varie espressioni tipologiche delle bollicine. Ecco allora il SoulSatèn, che nell’interpretazione di Contadi Castaldi ne consolida la particolare identificazione con questa tipologia. Uno spumante che grazie al suo specifico protocollo produttivo (pressione all’interno della bottiglia inferiore a 5 bar) risulta meno frizzante e dal sapore più delicato rispetto ad un classico Brut di Franciacorta. Al naso è fragrante e caratterizzato da profumi di biancospino, di crosta di pane, di mela, fichi secchi e arachidi, ad introdurre un sorso morbido, avvolgente, mai dolce ed anzi segnato da una traccia continua di sapidità. Contadi Castaldi nasce nel 1987, affiancando Bellavista, fondata da Vittorio Moretti nel 1978. L’azienda conta su 150 ettari a vigneto per una produzione media di 1.000.000 di bottiglie, ottenute anche con l’apporto delle uve di numerosi viticoltori selezionati nel territorio. La famiglia Moretti ha costituito un vero e proprio polo che comprende le tenute toscane La Badiola, acquistata nel 2000, Petra, realizzata nel 2003 e da ultimo Teruzzi a cui si è aggiunta la sarda Sella & Mosca.

Copyright © 2000/2020