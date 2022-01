Contratto, Docg Alta Langa Pas Dosé Blanc de Blancs 2016

La cantina dei Contratto, senza tanti inutili giri di parole, è un vero e proprio luogo della storia enoica dell’astigiano. Ha sede a Canelli dal 1867 e qui è stato anche imbottigliato per la prima volta un Metodo Classico con l’indicazione dell’annata (era la 1917). Ancora caratterizzata strutturalmente dallo stile liberty possiede nelle sue profondità un sistema di tunnel sotterranei, costruito fra il 1860 e il 1912 e capace di arrivare sino a trenta metri di profondità. Un monumento senza eguali - dove riposano centinaia di migliaia di bottiglie - che dal 2011 è passato nella mani della famiglia Rivetti (proprietaria dell’azienda langarola La Spinetta), che ha intrapreso un lavoro di ristrutturazione complessivo a partire dall’abbandono dei vigneti dell’Oltrepò Pavese, per acquisire esclusivamente uve piemontesi, oltre che ad impiantare quaranta ettari di vigna a Bossolasco, a 750 metri d’altezza sul livello del mare, con Pinot Nero e Chardonnay come varietà protagoniste. Da quest’ultima varietà a bacca bianca è ottenuto il Pas Dosé Blanc de Blancs 2016, oggetto del nostro assaggio, affinato sui lieviti per 36 mesi. Alla vista si presenta di colore giallo paglierino intenso con perlage fine e persistente; al naso si succedono note di agrumi, pietra focaia, frutta bianca, mandorla e tocchi floreali. Il sorso è solido e ficcante, dal finale in crescendo ancora su toni fruttati e floreali.

