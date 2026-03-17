Contro lo sfruttamento del lavoro nel settore agroalimentare, Argea aderisce a Stronger Together

Aiutare le imprese a prevenire il rischio di sfruttamento lavorativo, dalle pratiche di ingaggio al lavoro equo nelle catene di approvvigionamento, attraverso programmi di formazione, strumenti operativi e iniziative collaborative. È la mission che dal 2022 sta portando avanti l’organizzazione internazionale no profit Stronger Together - in collaborazione con Equalitas e con diversi consorzi territoriali italiani e sostenuta dai monopoli scandinavi Systembolaget (Svezia), Vinmonopolet (Norvegia) e Alko (Finlandia) - e alla quale ha ora aderito anche Argea, il principale gruppo privato italiano nel settore vitivinicolo per fatturato (controllata dalla società di private equity italiana Clessidra), capace nel 2023 di ricavi per 450 milioni di euro, per il 90% all’export, e che ha messo insieme cantine come Zaccagnini, Poderi dal Nespoli, Cuvage, Ricossa e Botter.

“Aderire a Stronger Together rappresenta un passo importante nel percorso che Argea ha intrapreso per rafforzare la dimensione sociale della sostenibilità lungo tutta la filiera - ha commentato Michael Isnardi, Group Qhse & Sustainability Director Argea - come primo gruppo vinicolo privato italiano riteniamo sia nostra responsabilità contribuire allo sviluppo di standard sempre più elevati e alla crescita culturale nel settore, promuovendo modelli di gestione della supply chain basati su trasparenza, responsabilità e tutela delle persone”.

I programmi di Stronger Together, oltre all’Italia, sono già attivi in Paesi come Stati Uniti, Regno Unito, Messico e Sud Africa: l’organizzazione collabora con aziende, istituzioni e stakeholders per rafforzare la tutela dei lavoratori nei settori agricolo e agroalimentare (ma anche di beni di consumo, abbigliamento, costruzioni e logistica) insieme a cantine, imbottigliatori, distributori, viticoltori e produttori agricoli, per diffondere formazione e buone pratiche nel comparto. In quattro anni, grazie al sostegno dei tre sponsor fondatori (Alko, Systembolaget e Vinmonopolet), il programma ha realizzato oltre 33 workshop pratici e interattivi, sia online sia in presenza, e ha formato più di 490 operatori dell’industria vitivinicola italiana, in rappresentanza di oltre 390 aziende.

Fin dalla sua fondazione Argea si è sempre mossa per rafforzare la propria responsabilità sociale: dal Patto di Sostenibilità della Filiera del Vino - il programma di collaborazione con i principali fornitori che ha coinvolto nel 2025 ben 28 cantine partner e che rappresenta oltre il 60% del vino acquistato dal gruppo - al sistema strutturato di qualifica Esg (Environmental, Social, and Governance) e monitoraggio dei fornitori, che nel 2025 ne ha coinvolti complessivamente 752 con l’88% di questi che completato positivamente il processo di qualifica.

“Siamo entusiasti di avviare questa partnership con Argea - ha aggiunto Giosuè De Salvo, Programme Manager di Stronger Together Italia - perché dimostra un forte impegno nell’affrontare in modo proattivo le sfide del lavoro responsabile nel settore vitivinicolo italiano. Il nostro obiettivo è supportare le aziende nel creare ambienti di lavoro sicuri e inclusivi, e insieme ad Argea potremo raggiungere un numero ancora maggiore di produttori, lavoratori e stakeholder chiave”.

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