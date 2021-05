Corte Figaretto, Docg Amarone della Valpolicella Valpantena Graal 2016

Tra Poiano e Quinto, nel veronese, la famiglia Bustaggi, Mauro, la moglie Patrizia ed oggi anche con il lavoro della figlia Sofia, ha iniziato il proprio progetto enologico nel 1986. Corte Figaretto è un’azienda agricola a conduzione familiare nel cuore della Valpantena, che potremmo definire una sottozona della Valpolicella con caratteristiche pedoclimatiche del tutto particolari, anche se in tempi recenti non goda inspiegabilmente di una adeguata considerazione. Al clima essenzialmente mediterraneo, caratterizzato da ridotte precipitazioni si aggiungono le brezze provenienti dai vicini Monti Lessini. Queste, d’estate, stemperano la calura diurna, garantendo un’ampia escursione termica tra il giorno e la notte e permettendo così alle uve di giungere a maturazioni meno intense che nel resto della Valpolicella, conferendo ai vini di questo areale un’inconfondibile personalità. I vigneti, 20 ettari, sono coltivati ad altezza che variano tra i 150 e i 300 metri, mentre in cantina gli affinamenti sono effettuati in legno di varia misura. Anche Corte Figaretto fa una selezione delle migliori uve dei propri vigneti per l’Amarone Valpaltena Graal. L'annata 2016 è inizialmente restia a farsi scoprire, poi concede piacevoli sentori di lampone e ciliegia, salvia, sottobosco e liquirizia. Il sorso si spiega dolce, dalla buona sapidità e dal tannino ben distribuito e saporito; chiude pepato e fruttato di arancia rossa.

Copyright © 2000/2021