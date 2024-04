Corte Giacobbe, Doc Lessini Durello Extra Brut Cuvée Augusto Riserva 2016

Subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, Augusto Dal Cero pone le basi per il futuro sviluppo dell’azienda di famiglia. I figli Dario e Giuseppe consolidano l’impresa e, a partire dagli anni Ottanta del secolo scorso, iniziano l’avventura enologica a tutto tondo di questa realtà, con anche l’acquisto della Tenuta Montecchiesi nell’allora non ancora esploso areale toscano di Cortona. Oggi è arrivata la terza generazione, con Davide, Nico e Francesca e Dal Cero rappresenta ormai una solida cantina del Veneto enoico, soprattutto interprete moderna e al tempo stesso antica delle potenzialità della denominazione del Soave, con la Tenuta Corte Giacobbe - lavorando le terre generose di Roncà e Terrossa, poste alle pendici degli ex vulcani Crocetta, Duello e Calvarina - ma anche sviluppando un ulteriore progetto in Valpolicella. Attualmente, l’azienda conta su 40 ettari a vigneto per una produzione media di 300.000 bottiglie, il cui stile è ben definito e la cui fattura è sempre ineccepibile. Il Lessini Durello Metodo Classico Cuvée Augusto Riserva 2016 è dedicato al fondatore della cantina ed è maturato in legno grande e piccolo e poi affinato in bottiglia per 50 mesi. Al naso evoca frutta e fiori gialli, tocchi gessose, agrumi canditi e crema pasticcera. In bocca il sorso è tendenzialmente fresco e appagante, dalla carbonica ben misurata e dal finale persistente, ancora su richiami agrumati.

(are)

Copyright © 2000/2024