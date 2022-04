Corte Pavone, Docg Brunello di Montalcino Campo Marzio 2017

Corte Pavone è stato il primo colpo di testa toscano di Rainer Loacker, a cui seguì la maremmana Valdifalco. Pioniere del biologico, del biodinamico fin'anche dell'omeopatia nella sua cantina a Sopra Bolzano, Rainer si è trasferito a lungo a Montalcino, per dare forma all'azienda che oggi conta su 19 ettari totali a 450 metri s.l.m., lungo la strada provinciale per Castiglion del Bosco. Mancarla è impossibile: vi ci conduce una bellissima strada bianca cipressata, visibile chiaramente anche dal borgo di Montalcino. Rainer nel frattempo è stato raggiunto dai figli Hayo, Franz Josef e Hannes che cercano di tener fede all'impegno e alla visione del padre. Proprio da Hayo è partita 10 anni fa la curiosità di approfondire i terreni di Corte Pavone, per trovare delle microzone di eccellenza. Tramite misurazioni a infrarossi, sono emerse 7 parcelle - anche grazie all'estrema variabilità aziendale in termini di esposizione, versante, pendenza, geologia e microclima - che daranno gradualmente alla luce 7 distinte etichette, vinificate in legno, cemento e terracotta. Ad oggi ne sono uscite 5: Fiore del Vento, Fior di Meliloto, Campo Marzio e le due Riserve Anemone al Sole e Poggio Molino al Vento, vini molto disponibili e accoglienti. Il Campo Marzio 2017 è spiccatamente balsamico, senza travolgere il lato fruttato e le spezie appena accennate; in bocca ha un sorso presente, vivace e agrumato, e chiude su note di sottobosco.

