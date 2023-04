Corteforte, Docg Amarone della Valpolicella Classico Terre di San Zeno 2016

Passare dalla professione di avvocato a quella di vignaiolo. Gradualmente, certo, ma cedendo ad una passione che da parecchi lustri ormai bussava alla porta. È così che Carlo Maria Cerutti entra in possesso nel 1989 della struttura medievale di Corteforte (punto strategico della vallata di Fumane, in contrada Osan), reimpiantando i vigneti che circondano l’edificio e dedicandovisi completamente a partire dal 2005. Tutta la produzione annuale si attesta intorno alle 40-45.000 bottiglie, derivate a partire da tre ettari di vigna suddivisi fra il vigneto Osan e il vigneto Bertarole, con piante allevate a pergola veronese fra i 150 e i 300 metri di altezza. Corvina, Corvinone, Rondinella, Molinara, altre uve autoctone e qualche vitigno internazionale, confluiscono in una decina di etichette, fra cui l’Amarone Classico Terre di San Zeno. “A partire dal Basso Medioevo, le terre ora proprietà di Corteforte erano affidate all’Abbazia di San Zeno di Verona, così come molti altri territori del comune di Fumane, che non a caso ha come patrono S. Zeno, analogamente alla città di Verona”: ecco l’origine del nome dato al primo Amarone della cantina; omaggio alle origini, partendo dai una selezione delle migliori uve tradizionali della cantina. La 2018 profuma di confettura di ciliegie e viole, di vaniglia, con un piacevole tocco iodato, che torna al sorso, certamente dolce ma anche vivo, saporito e dal lungo finale sapido.

(ns)

