Cortile Arabo - Marzamemi (SR)

A fine stagione è più che positivo il riscontro riscosso dalla champagneria, che il Cortile Arabo ha istituito per la prima volta quest'anno: una nicchia vista mare, dove dimenticarsi del mondo fuori e farsi cullare dalle onde e dalle bollicine. L'intera osteria di mare - che si trova nell'antico borgo marinaro di Marzamemi - con quelle onde ha, in verità, un rapporto pervasivo. A partire dall'architettura dell'edificio: dai rimandi arabi, che sono approdati lì provenendo da quell'orizzonte marino; fino al menù, dove il pesce (dai crudi al pescato fresco di giornata) si unisce alle erbe aromatiche siciliane e alle spezie africane, sintesi perfetta delle origini meticce dello chef Massimo Giaquinta; passando per la terrazza bianca del ristorante, immersa nel blu. Anche le tonalità di bianco e azzurro dell'arredamento e delle maioliche richiamano gli elementi tradizionali di una quotidianità ittica, aiutando a calarsi nella magia del luogo. Vale la pena segnarsi il posto, in attesa della prossima primavera: per una coccola culinaria “pied dans l'eau”, intinto di scogli e salsedine.

