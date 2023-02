Cossignani L. E. Tempo, Spumante Brut Rosé

Un’azienda che sembra proprio ben interpretare lo “spirito del tempo”, almeno quello enoico. Cossignani L. E. Tempo, fondata nel 2018, è cantina che sforna esclusivamente Metodo Classico, in un momento storico decisamente proficuo per questa tipologia. Ad animare questo progetto ci sono i fratelli Letizia e Edoardo, provenienti da esperienze distanti dal mondo del vino, che hanno trovato nella “magia” della bollicina la chiave di lettura più solida per realizzare i propri obbiettivi enologici. L’azienda marchigiana si trova a Massignano in provincia di Ascoli Piceno e conta su venti ettari a vigneto, ma le uve scelte per gli spumanti provengono da quattro ettari, per una produzione attuale di 10.000 bottiglie complessive. L’offerta ruota attorno a due vini biologici: un Blanc de Blanc, da uve Pecorino affinato sui suoi lieviti per 24 mesi e un Rosè, ottenuto da uve Sangiovese anch’esso con maturazione sui lieviti per 24 mesi. Quest’ultimo, oggetto del nostro assaggio, è fermentato in parte in acciaio e in parte in barrique. Alla vista si presenta di un bel rosa dalla tonalità delicata, con spuma soffice e perlage fine e continuo. Al naso si succedono rimandi al melograno, alla rosa e alla marasca, con tocchi di lievito a rifinitura. In bocca, il vino è tendenzialmente fragrante, dallo sviluppo cremoso e dal finale persistente, con ritorni fruttati e una nota piacevolmente agrumata.

(fp)

Copyright © 2000/2023