Costanti, Toscana Igt Merlot Ardingo 2019

Un'eccezione alla tradizionale produzione di questa significativa cantina di Montalcino, ci porta ad una pur sempre classica declinazione enoica toscana, ovvero quella che può essere identificata come una vera e propria tipologia: “Supertuscan”. L’Ardingo - nato come blend di Merlot e Sangiovese, oggi Merlot in purezza - il cui nome omaggia il cavaliere Ardingo della Gherardesca, possiede profumi di frutti neri e rossi, tocchi di cedro, su base speziata con rimandi al sottobosco e al tabacco. In bocca, il sorso è potente ma ben profilato, dai tannini fitti e proporzionati e dal finale intenso e persistente ancora sul frutto e le spezie. L’antica famiglia senese dei Costanti è legata da tempo immemore alla storia di Montalcino, tant’è che, per esempio, l’avvocato Tito Costanti fa parte di quella cerchia di intellettuali che, alla fine dell’Ottocento, cominciarono a ragionare sul vino da produrre a queste latitudini. Ad Emilio Costanti, tra i fondatori del Consorzio del Brunello di Montalcino nel 1967, succede suo nipote Andrea Costanti che dal 1983 tiene in mano le redini dei 12 ettari a vigneto della cantina di famiglia, da cui escono in media 60.000 bottiglie, concentrate soprattutto su Rosso e Brunello di Montalcino. La cifra stilistica aziendale è dominata da un’impronta tradizionale e i vini si rivelano con un tratto caratteristico e riconoscibile, che esula dalla facilità delle mode enoiche.

