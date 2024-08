Cottanera, Doc Etna Rosso Contrada Diciassettesalme 2021

L’Etna Rosso Contrada Diciasettesalme è ottenuto da Nerello Mascalese in purezza, coltivato nell’omonimo Cru nei pressi di Castiglione di Sicilia, sul versante nord del Vulcano. La versione 2021, maturata per 8 mesi in legno grande, profuma di piccoli frutti rossi, con tocchi floreali e cenni di pietra focaia. In bocca il sorso è agile e vivace, dai tannini croccanti e dal finale ben profilato su ritorni fruttati. Al centro dello sviluppo aziendale di Cottanera - 65 ettari a vigneto, interamente posti nel versante nord dell’Etna, per una produzione di 350.000 bottiglie - si concentra, oggi, la realizzazione di vini ottenuti da singole parcelle, che progressivamente saranno evidenziate in tutte le etichette aziendali (già presenti in portafoglio i rossi delle contrade Zottorinoto, Feudo di Mezzo e Diciasettesalme e il bianco di Contrada Calderara). Le vicende di questa cantina assumono una rilevanza significativa a partire dagli anni Novanta del secolo scorso, quando Guglielmo ed Enzo Cambria sterzano decisamente verso la qualità, con un percorso di modernizzazione per la tenuta di famiglia. L’anno spartiacque è il 1999, da lì in poi l’azienda si è affiancata ai marchi simbolo della Sicilia enoica, per poi, con il successo dell’Etna, assumere un ruolo da protagonista assoluto di questo areale. Oggi a proseguire questo percorso ci sono i figli dei due fratelli: Mariangela, Francesco ed Emanuele.

(fp)

Copyright © 2000/2024