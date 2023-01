Cottanera, Doc Etna Rosso Feudo di Mezzo 2019

L’Etna Rosso Feudo di Mezzo è affinato a seconda delle caratteristiche dell’annata per 14-16 mesi in barrique. La versione 2019 profuma di viola, erbe aromatiche e piccoli frutti rossi, con lievi speziature e cenni di pietra focaia a rifinitura. In bocca, lo sviluppo è agile e ritmato, i tannini garbati ma non troppo ammorbiditi, ed il sorso è succoso e di sapidità continua. Al centro dello sviluppo aziendale di Cottanera - 65 ettari a vigneto, interamente giacenti nel versante nord dell’Etna, per una produzione media di 350.000 bottiglie - si concentra, oggi, la realizzazione di vini ottenuti da singole parcelle che progressivamente saranno evidenziate in tutte le etichette aziendali (già presenti in portafoglio i rossi delle contrade Zottorinoto, Diciasettesalme e il bianco di Contrada Calderara). Ma le vicende di questa cantina assumono una rilevanza significativa a partire dagli inizi degli anni Novanta del secolo scorso, quando Guglielmo ed Enzo Cambria sterzano decisamente verso la qualità, con un percorso definitivo di modernizzazione per la tenuta di famiglia. L’anno spartiacque è il 1999, da lì in poi l’azienda si è stabilmente affiancata ai marchi simbolo della Sicilia enoica, per poi, con il successo dell’Etna, assumere un ruolo da protagonista assoluto di questo areale. Oggi a proseguire questo percorso virtuoso ci sono i figli dei due fratelli, Mariangela, Francesco ed Emanuele.

(fp)

Copyright © 2000/2023