Cottanera, Doc Sicilia Mondeuse L’Ardenza 2019

L’Ardenza 2019, ottenuto da Mondeuse in purezza (vitigno originario dell’Alta Savoia) effettua la fermentazione malolattica in legno ed è successivamente affinato per 14/16 mesi in barrique a seconda delle caratteristiche dell’annata, rappresentando un ottimo esempio del potenziale dell’Etna, anche con l’utilizzo di varietà alloctone. La versione 2019 possiede un profilo olfattivo dal timbro piacevolmente erbaceo con tocchi di marasca, mirtillo e ciliegia, rifinito da una ricca speziatura dai lampi balsamici. Al palato, una fresca nota vegetale introduce a un sorso tendenzialmente grasso e succoso, ben articolato da tannini soffici fino ad un finale persistente e ampio. Cottanera assume una rilevanza significativa nello scenario enoico siciliano a partire dagli inizi degli anni Novanta del secolo scorso, quando Guglielmo ed Enzo Cambria sterzano decisamente verso la qualità, con un percorso definitivo di modernizzazione per la tenuta di famiglia. L’anno spartiacque è il 1999, da lì in poi l’azienda si è stabilmente affiancata ai marchi simbolo della Sicilia enoica, per poi, con il successo dell’Etna, assumere un ruolo da protagonista assoluto di questo areale. Oggi a proseguire questo percorso virtuoso ci sono i figli dei due fratelli, Mariangela, Francesco ed Emanuele, che conducono una realtà produttiva formata da 65 ettari a vigneto, per una produzione annua di 350.000 bottiglie.

(fp)

