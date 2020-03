Cusumano, Doc Sicilia Grillo Shamaris Tenuta Monte Pietroso 2018

Stile moderno e market-oriented, capace però di non dimenticare le sue radici, contraddistinto da etichette eterogenee, ma fortemente in grado di evocare la mediterraneità enoica: questa in sintesi la ricetta di Cusumano. Realtà che è riuscita, nel breve spazio di venti anni, ad affermarsi come una delle più importanti cantine della Sicilia. Oggi sono 520 gli ettari vitati, distribuiti in areali differenti, da Ficuzza nel palermitano fino a San Giacomo non lontano da Caltanissetta, da Monte Pietroso ad Alta Mora lungo le pendici dell’Etna, da Monreale a Pachino, con quest’ultima zona ad ospitare il fulcro produttivo aziendale. Dal 2000, anno di fondazione della cantina fino ad oggi, con una produzione che si attesta su una media di 2.500.000 di bottiglie annue, quella dei fratelli Diego e Alberto Cusumano è probabilmente una delle imprese viticole, almeno nel meridione nazionale, che è andata incontro ad una così rapida crescita qualitativa e quantitativa. Il Grillo Shamaris nasce sulle colline di Monreale, nelle contrade di Monte Pietroso e Marchesa, e resta in acciaio per 4 mesi sulle fecce fini. La versione 2018 ha colore giallo paglierino con riflessi verdognoli. Al naso propone un bel incrocio tra frutti bianchi e frutti tropicali, con una leggera speziatura a contrasto. In bocca, il sorso è scorrevole e ben ritmato, risultando di bevibilità fluida ed immediatamente piacevole.

