Da Château d’Yquem al Masseto: l’asta Pandolfini raccoglie oltre 1,1 milioni di euro

Il “top lot” ha visto come protagonista una bottiglia di quasi un secolo fa: uno Château d’Yquem 1937 che è stato battuto a 16.790 euro, con la storica cantina di Bordeaux top lot anche con un Sauternes del 1927 che è stato aggiudicato a 12.848 euro. In totale ha toccato quota 1.140.475 milioni di euro il ricavato dell’asta dedicata ai vini da collezione “La Joie du Vin”, organizzata da Pandolfini, la più antica casa d’aste italiana, a Firenze il 9 ed il 10 aprile, ovvero il 170% delle stime iniziali.

La Francia è stata la protagonista grazie ad una “single owner collection”, che ha registrato un totale di oltre 410.000 euro “guanti bianchi” (tutti i lotti sono stati venduti, ndr): da una bottiglia di Montrachet 2005 di Domaine Leflaive venduta per 16.120 euro, ad una bottiglia di Ermitage Cuvée Cathelin 2009 di Domaine Jean-Louis Chave battuta a 7.440 euro, da una bottiglia di Corton-Charlemagne 2010 di Domaine J.-F. Coche Dury aggiudicata a 6.200 euro, ad un cofanetto “Prestige Collection” Bordeaux dell’annata 2020 del négociant francese Duclot contenente 9 bottiglie tra i top dell’enologia francese (Château Ausone, Château d’Yquem, Château Cheval Blanc, Pétrus, Château Haut Brion, Château La Mission Haut Brion, Château Margaux, Château Lafite Rothschild, Château Mouton Rothschild) battuta a 7.668 euro. Degli altri lotti transalpini in catalogo da segnalare quello con 6 bottiglie di Montrachet annate 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 di Domaine J. C. Ramonet battuto a 16.120 euro, 6 magnum di Vosne-Romanée Clos annate 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 di Château Domaine Liger-Belair aggiudicate a 14.880 euro, mentre per lo Champagne la Collection Lieux-Dits di Jacques Selosse è stata venduta per 4.712 euro.

Ma anche tanta Italia con i lotti tricolore che hanno raccolto in totale 228.036 euro: da una magnum di Barolo Monfortino Riserva 2010 di Giacomo Conterno battuta a 3.224 euro, a 12 bottiglie di Sassicaia 2016 di Tenuta San Guido a 3.720 euro, e ad una mathusalem (6 litri) di Masseto 2017 del Gruppo Frescobaldi aggiudicata a 7.688 euro.

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