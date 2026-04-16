“Vinitaly Design Award”: “Premio alla Carriera” a Simonetta Doni e “Best in Show” a Nino Negri 3000

Il “Premio alla Carriera” 2026 a Simonetta Doni, fondatrice e ceo studio Doni & Associati, figura di riferimento del packaging design italiano, per aver contribuito in modo determinante a ridefinire il linguaggio visivo del vino, formando generazioni di designer; il “Premio Best in Show” è stato vinto da Nino Negri 3000 - della cantina valtellinese Nino Negri - per la sua creatività e innovazione. Tra i “Black Awards”, i premi più prestigiosi, si va, tra gli altri, dall’Elisar Trebbiano Igt Toscana Roberta Pasini di Le Fontanelle allo Schioppettino della Tenuta Borgo Conventi, dal Pinot Nero Rosé delle Tenute Testarde, a Valdo 100 di Valdo Spumanti, ed al Ferrari Trento Doc del Gruppo Lunelli. Tra i Premi Speciali spiccano, invece, il “Best Coordinated Image” a MariaSole di Sansonina, il “Best Innovation” ad Altapressione di Baloario, il “Best Sustainability” a Manifesto di Guido Cocci Grifoni ed il “Best Closure by Guala Closures” a Viva Valentina di Cerester. Sono solo alcuni dei 94 vincitori del “Vinitaly Design Award” 2026, il riconoscimento di Veronafiere alla creatività applicata al mondo del vino, dei distillati, dell’olio e delle birre artigianali, proclamati nei giorni di Vinitaly 2026, a Verona (in un gala al Teatro Ristori), dal direttore artistico, il designer Mario Di Paolo, e dalla giuria, presieduta da Michelangelo Pistoletto, “gigante” dell’arte contemporanea, e composta da 30 esperti del mondo del design, del packaging di lusso, della grande distribuzione, dell’e-commerce, ma anche dei media specializzati (tra cui WineNews, con il direttore Alessandro Regoli).

Il packaging è una leva strategica fondamentale per il posizionamento e l’identità dei brand nei settori wine, spirits, birra e olio extravergine di oliva: giunto all’edizione n. 30 e rinnovato sotto la direzione artistica di Mario Di Paolo, il premio conferma il ruolo sempre più centrale del design nella costruzione del valore percepito e nella capacità di orientare le scelte del consumatore. “Vinitaly Design Award non è soltanto un concorso dedicato al design - ha dichiarato Gianni Bruno, dg vicario Veronafiere - ma una piattaforma che evidenzia quanto il packaging sia oggi uno strumento strategico imprescindibile. In un contesto competitivo sempre più globale, i produttori italiani sono chiamati a investire nel design per differenziarsi. È proprio nei momenti di contrazione del mercato che è necessario agire, innovare e fare la differenza”.

Nella cerimonia è stato attribuito il “Premio alla Carriera” 2026 a Simonetta Doni, figura di riferimento del packaging design italiano. Considerata la “regina del design” nel settore wine & spirits, Doni ha contribuito in modo determinante a ridefinire il linguaggio visivo del vino, formando generazioni di designer e firmando progetti che hanno reso iconiche numerose etichette, oggi simbolo dell’eccellenza enologica italiana a livello internazionale. Il “Best in Show” è stato assegnato a Nino Negri 3000 - della cantina valtellinese Nino Negri - progetto che si è distinto per la capacità di integrare visione creativa, coerenza identitaria e innovazione, interpretando il packaging come esperienza sensoriale e strumento strategico di comunicazione.

Focus - I Premi Black “Vinitaly Design Award” 2026 per categoria

White Wines: Elisar Trebbiano Igt Toscana Roberta Pasini - Le Fontanelle

Red Wines: Schioppettino - Tenuta Borgo Conventi

Rosé Wines: Pinot Nero Rosé - Tenute Testarde

Sparkling Wines: Valdo 100 - Spumanti Valdo

Fine Wines: MariaSole - Sansonina

Timeless Wines: Willamette Valley - Domaine Roy & Fils

GDO Wines: Spinelli 1970 Bag In Tube - Cantine Spinelli

Restyling Wines: Ferrari Trento Doc - Gruppo Lunelli

Illustrated Wines: Le Stagioni Del Vino - Cantine Spinelli

Concept: Ginnasium Lux Intus - Killeridea

Aromatized Wines and No-Low Alcohol: Tassoni Botanico Superfine Zero - Gruppo Lunelli

Fermented Drinks No-Low Alcohol: TΣiki - Heineken Grecia

Liqueur Wines: Vermouth al Rabarbaro Famiglia Santoni - Gabriello Santoni

Series Wines: Tratturo - Cantine Spinelli

Limited Edition: Nino Negri 3000 - Nino Negri

Private Label: Oro del Sol - Cartes

Clear Spirits: Vecchia Grappa di Prosecco - Distilleria Andrea Da Ponte

Dark Spirits: Riserva Lux Aurea Bonollo - Distillerie Bonollo

Secondary Pack: Jewel Wine Secondary Packaging - Tenuta Ulisse

Extra Virgin Olive Oils: Rami Torti - Adriatica Vivai

Beers: San Zorz - Birrificio San Giorgio

I Premi Speciali

Best Coordinated Image a MariaSole di Sansonina

Best Innovation ad Altapressione di Baloario

Best Sustainability a Manifesto di Guido Cocci Grifoni

Best Closure by Guala Closures a Viva Valentina di Cerester

Best Glass by Vetreria Etrusca a BioOrto Olio EVO di Bio Orto Cooperativa Agricola

Best Use of Embellishments by Luxoro-KURZ a Nino Negri 3000 di Nino Negri

Best Use of Paper a Quavum Gin di Quintarelli Pietre e Marmi

Best Use of Color a Spinelli 1970 (Bag In Tube) di Cantine Spinelli

Best SolExpo a D’Ercole (Le Fatiche) di Frantoio Olearius

Best Student’s Work a Envelope 9 di Eurostampa

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