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Vinitaly Tourism, l’enoturismo si conferma leva chiave per il futuro del vino italiano

I dati confermano il trend: 15 milioni di visitatori, 3 miliardi di euro spesa e vendite dirette in crescita del +21,4%. A dirlo, un Report Wine Suite
ENOTURISMO, VINITALY 2026, VINITALY TOURISM, WINE SUITE, Italia
L’enoturismo si conferma leva chiave per il futuro del vino italiano

L’enoturismo è, ormai, un pilastro strategico per la crescita delle aziende vitivinicole italiane. A confermalo, con dati concreti, è stato Vinitaly Tourism, uno dei progetti più rilevanti di Vinitaly 2026, che si è chiuso, ieri a Verona, il focus by Vinitaly e Wine Tourism Hub, che ha ospitato convegni, degustazioni esperienziali e momenti di networking quotidiani, diventando un osservatorio avanzato sull’evoluzione dell’accoglienza in cantina, del direct-to-consumer e dell’integrazione tra vino e turismo. Dalla survey nazionale, che ha coinvolto 176 hospitality manager, emerge che la principale sfida per il 36,8% delle cantine è intercettare flussi turistici, mentre pesano la carenza di risorse finanziarie nel 31,6% dei casi e il bisogno di maggiore collaborazione con i territori per il 27,6%; a livello sistemico, frammentazione del sistema (36,8%), infrastrutture (30,3%) e debolezza del marketing nazionale (25%) restano i principali freni allo sviluppo.
Il confronto con l’intermediazione turistica ha trovato spazio negli incontri b2b tra le aziende e gli operatori, evidenziando requisiti chiave richiesti dai tour operator, come guide con inglese fluente per il 76%, capacità dichiarata dei gruppi per il 63%, flessibilità oraria comprensiva dei weekend per il 54% e condizioni commerciali dedicate per il 41%, a fronte di criticità ricorrenti legate a risposte lente, barriere linguistiche, prezzi poco trasparenti e assenza di prenotazioni online.
A rafforzare il quadro intervengono i dati del Report “Enoturismo e Vendite Direct-to-Consumer” 2026 di Wine Suite, una piattaforma Cri e marketing digitale verticale per il settore vitivinicolo, che indica per il 2025 un prezzo medio di 39,4 euro a persona per esperienza e un ticket medio di 136,6 euro per prenotazione, con un Cagr (tasso annuo di crescita composto, ndr) dell’11% negli ultimi quattro anni; il 43,3% dei visitatori proviene dall’estero, mentre ogni cantina propone in media 7 esperienze ed eventi l’anno.
In Italia l’enoturismo muove circa 15 milioni di visitatori e genera 3 miliardi di euro di spesa, mentre nelle realtà più strutturate i visitatori crescono del +16,8% annuo e le vendite dirette post-visita del +21,4%, segnale di una crescente capacità di trasformare l’esperienza in valore economico.
I contributi degli esperti italiani e internazionali, dalla testimonianza sui wine club statunitensi alla gestione delle intolleranze alimentari e alla digitalizzazione dei processi, hanno completato una visione orientata alla professionalizzazione del comparto.

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