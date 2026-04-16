Vinitaly Tourism, l’enoturismo si conferma leva chiave per il futuro del vino italiano

L’enoturismo è, ormai, un pilastro strategico per la crescita delle aziende vitivinicole italiane. A confermalo, con dati concreti, è stato Vinitaly Tourism, uno dei progetti più rilevanti di Vinitaly 2026, che si è chiuso, ieri a Verona, il focus by Vinitaly e Wine Tourism Hub, che ha ospitato convegni, degustazioni esperienziali e momenti di networking quotidiani, diventando un osservatorio avanzato sull’evoluzione dell’accoglienza in cantina, del direct-to-consumer e dell’integrazione tra vino e turismo. Dalla survey nazionale, che ha coinvolto 176 hospitality manager, emerge che la principale sfida per il 36,8% delle cantine è intercettare flussi turistici, mentre pesano la carenza di risorse finanziarie nel 31,6% dei casi e il bisogno di maggiore collaborazione con i territori per il 27,6%; a livello sistemico, frammentazione del sistema (36,8%), infrastrutture (30,3%) e debolezza del marketing nazionale (25%) restano i principali freni allo sviluppo.

Il confronto con l’intermediazione turistica ha trovato spazio negli incontri b2b tra le aziende e gli operatori, evidenziando requisiti chiave richiesti dai tour operator, come guide con inglese fluente per il 76%, capacità dichiarata dei gruppi per il 63%, flessibilità oraria comprensiva dei weekend per il 54% e condizioni commerciali dedicate per il 41%, a fronte di criticità ricorrenti legate a risposte lente, barriere linguistiche, prezzi poco trasparenti e assenza di prenotazioni online.

A rafforzare il quadro intervengono i dati del Report “Enoturismo e Vendite Direct-to-Consumer” 2026 di Wine Suite, una piattaforma Cri e marketing digitale verticale per il settore vitivinicolo, che indica per il 2025 un prezzo medio di 39,4 euro a persona per esperienza e un ticket medio di 136,6 euro per prenotazione, con un Cagr (tasso annuo di crescita composto, ndr) dell’11% negli ultimi quattro anni; il 43,3% dei visitatori proviene dall’estero, mentre ogni cantina propone in media 7 esperienze ed eventi l’anno.

In Italia l’enoturismo muove circa 15 milioni di visitatori e genera 3 miliardi di euro di spesa, mentre nelle realtà più strutturate i visitatori crescono del +16,8% annuo e le vendite dirette post-visita del +21,4%, segnale di una crescente capacità di trasformare l’esperienza in valore economico.

I contributi degli esperti italiani e internazionali, dalla testimonianza sui wine club statunitensi alla gestione delle intolleranze alimentari e alla digitalizzazione dei processi, hanno completato una visione orientata alla professionalizzazione del comparto.

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