Dal Corsaro di Stefano Deidda

Il ristorante cagliaritano dello chef stellato Stefano Deidda propone una cucina che segue l’andamento delle stagioni e non si pone limiti, raccontando il suo territorio attraverso i prodotti che la natura, generosamente, offre a queste latitudini. Si tratta di un’offerta culinaria che eredita tre generazioni di ristoratori che già con il fondatore dell’attività, il nonno di Stefano, si erano segnalati per solida e coerente visione. Stefano, evidentemente, ci ha messo del suo con le sue varie esperienze tra i fornelli di mezza Europa e il suo impegno continuo che oggi lo ha condotto anche ad insegnare alla scuola di cucina Alma. Ci sono le proposte quotidiane, eseguite alla perfezione, semplici e gustose, dallo stile inappuntabile, e, in questo periodo così difficile, mai così ad hoc, ma anche i menu che variano tra loro esclusivamente per numero di prodotti utilizzati, mai banali, saporiti e fortemente di territorio. Anche con il Covid il ristorante riesce ad essere aperto a pranzo il giovedì, il venerdì, il sabato e la domenica.

